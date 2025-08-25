Com destaque para a tecnologia avançada, Volkswagen lança novo SUV Tera no Brasil

A Volkswagen introduziu o Tera no mercado brasileiro, um modelo que expande sua linha como SUV de entrada. Com motor 1.0 turbo de 116 cavalos e torque de 16,8 kg, o Tera dispõe de um porta-malas com capacidade para 350 litros e rodas de 17 polegadas.



O preço inicial do modelo é de R$ 143.190, valor que tem gerado discussão por ser considerado alto para um SUV de entrada. No entanto, o carro teve um começo promissor, com aproximadamente 12 mil unidades vendidas no primeiro dia de lançamento, destacando-se pela tecnologia avançada que oferece ao consumidor.



