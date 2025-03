Conheça a potência e sofisticação do novo BMW X3 M50 xDrive 2025

O novo BMW X3 M50 xDrive 2025 é a quarta geração deste SUV. O carro, desta vez mais robusto e com tecnologia de ponta, mede 4,75m de comprimento e 1,92m de largura e possui um motor 3.0 de seis cilindros, gerando até 398 cavalos combinados. A capacidade do porta-malas é de 570 litros, podendo chegar até 1700 litros com os bancos rebatidos.



O veículo se destaca por sua aceleração rápida, que consegue atingir 100 km/h em 4,6 segundos e tem velocidade máxima de 250 km/h. Além disso, o modelo oferece uma experiência de direção com alta qualidade percebida.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!