Conheça as inovações da BYD no Salão de Xangai

No Salão de Xangai, a BYD revelou dois conceitos de suas linhas Ocean e Dynasty. O destaque foi o modelo D, com design de portas inovador e interior de materiais diferenciados. A plataforma Super E permite recarregar 400 km em apenas 5 minutos e acelera de 0 a 100 km/h em 2 segundos, prometendo avanços significativos no mercado de veículos elétricos.



