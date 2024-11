De acordo com a Royal Enfield, até o final do seu ano fiscal em março de 2025, o mercado brasileiro receberá a aguardada Himalayan 450 e a Shotgun 650. Já para o ano fiscal de 2025-2026, a marca promete lançar a Guerrilla 450, a Classic 650 e a Bear 650, ampliando ainda mais seu portfólio no país.