Disponível por R$ 379 mil, Audi A5 chega ao Brasil com novidades

O A5 também possui pacote S-Line e é oferecido em 8 cores, com destaque para seu teto solar inovador

Auto Record Brasília|Do R7

O novo Audi A5 foi revelado em um evento em concessionária no Rio de Janeiro. Disponível por R$ 379 mil, o modelo vem sem opcionais em uma única versão. Equipado com motor 2.0, ele entrega 272 cavalos e câmbio S-Tronic de 8 marchas.

O design interno inclui tela multimídia de 14 polegadas e painel digital. O A5 também possui pacote S-Line e é oferecido em 8 cores, com destaque para seu teto solar inovador.

