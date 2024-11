Divertido e descolado: Mini Cooper S chega totalmente renovado

Um dos modelos mais icônicos da indústria automobilística mundial, o MINI Cooper S, está de geração nova e acaba de ser lançado oficialmente no Brasil. Após estrear na Europa e em outros mercados globais, o compacto inglês desembarca no país trazendo uma combinação única de tradição e inovação. Mantendo seu design clássico que cativa admiradores há décadas, o MINI Cooper S 2025 agora conta com elementos mais modernos e tecnológicos, refletindo a evolução da marca sem perder sua essência. Com preços a partir de R$ 239.990, o modelo promete atrair entusiastas em busca de estilo, desempenho e exclusividade.