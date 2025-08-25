Logo R7.com
Encontro de carros modificados no Brasil atrai entusiastas no Distrito Federal

Evento reúne apaixonados por carros customizados e originais, com participantes de várias localidades

Auto Record Brasília|Do R7

No evento nacional de carros modificados, entusiastas de locais como Natal, São Paulo e Rio Grande do Sul marcaram presença. Além de carros originais, modelos customizados como um Golf MK4, originalmente de 2001 com modificações significativas, foram destaque.

A criação de projetos variou em tempo e custo, com algumas modificações chegando a R$ 15 mil. Apesar da grande quantidade de interessados, as vagas para expor veículos se esgotaram rapidamente, evidenciando o sucesso e o crescente interesse pela cultura automotiva no país.

