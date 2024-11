Entenda como funciona a tecnologia híbrida plug-in da BYD

A BYD desenvolveu uma avançada tecnologia híbrida plug-in que combina um motor elétrico com um motor a combustão, oferecendo maior eficiência energética e praticidade para os usuários. O motor elétrico é alimentado por uma bateria de alta capacidade, que pode ser recarregada em estações de carregamento ou em tomadas residenciais, tornando o sistema mais acessível e sustentável. O destaque dessa tecnologia é o sistema BYD Super DM, que integra um motor elétrico de alta potência com uma bateria robusta, garantindo autonomia ampliada e desempenho otimizado. O motor a combustão funciona apenas como um auxiliar, reduzindo significativamente o consumo de combustível e as emissões de poluentes.