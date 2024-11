Especialista dá dicas para quem procura comprar carros seminovos ou usados

O Auto Record conversou com o gestor do canal Opinião Sincera, que produz conteúdo sobre o mercado de automóveis seminovos e usados. Ele trouxe dicas para quem tem interesse em fazer uma compra nesse nicho. Para as pessoas que não querem gastar muito, ele indica o Onix, da Chevrolet, com motor 1.0 ou 1.4. Segundo ele, esse carro tem manutenção barata e é fácil para manter. Quem procura algo mais interessante, pode ir atrás de um Corolla, da Toyota, que também possui baixa manutenção. Já para quem procura uma lataria mais bonita e luxuosa, a indicação é um A4, da Audi.