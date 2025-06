Fiat Pulse 2026: conheça as novidades do SUV atualizado

O Fiat Pulse 2026 chega com algumas atualizações em relação à geração anterior, mantendo o modelo entre os queridinhos da marca, que já superou 200 mil unidades produzidas desde o lançamento.



Entre as mudanças, o SUV ganhou uma nova grade frontal e para-choque redesenhado, dando um visual mais moderno. A versão topo de linha, Impetus, passa a contar com motorização híbrida, além de oferecer como opcional o teto panorâmico.



Itens como o cluster digital e a central multimídia de 10,1 polegadas seguem de série em todas as versões. A Fiat ainda não revelou os preços do modelo 2026.



