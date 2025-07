Fiat Strada: saiba o que está por trás no sucesso no mercado brasileiro

A Fiat Strada, líder no mercado brasileiro, deve seu sucesso a fatores como suspensão traseira com feixe de mola e motor P200 turbo de 1.0 com 130 cavalos. Lançada em 1998 e renovada em 2021, a picape compacta é a primeira com quatro portas no segmento, possibilitando acomodar cinco passageiros com conforto. Com capacidade de carga robusta e consumo eficiente, a Strada atende tanto a necessidades urbanas quanto aventureiras, sendo uma escolha versátil para muitos brasileiros.



