Fiat Toro 2026: saiba o que mudou na picape mais vendida da sua categoria

A Fiat revelou a nova Fiat Toro 2026 com alterações estéticas e mecânicas. O modelo apresenta uma grade frontal redesenhada, com design mais vertical e detalhes cromados. As lanternas traseiras e o DRL foram atualizados, aumentando a sofisticação.



Sob o capô, oferece o motor T270 1.3 turbo nas versões de entrada e o 2.2 turbo diesel nas versões superiores. A capacidade de carga é de 750 quilos no modelo Turbo Flex e 1010 quilos no Diesel. A central multimídia conta com Apple CarPlay e Android Auto sem fio.



Inovação na abertura lateral da caçamba facilita o acesso à carga, e o freio de estacionamento é agora eletrônico. Essas mudanças tornam a Toro 2026 mais competitiva no mercado das picapes quase médias.



