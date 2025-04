Ford Territory 2025: design inovador e equipamentos modernos no Brasil

O novo Ford Territory foi lançado no Brasil, três anos após o modelo anterior. Com design renovado, o SUV está disponível apenas na versão Titanium, equipada com motor 1.5 EcoBoost que entrega 169 cavalos de potência. Ele possui um porta-malas de 448 litros, destacando-se em espaço interno. A partir de R$ 215 mil, o Territory concorre com modelos como Chevrolet Equinox e Jeep Compass. O carro apresenta um novo visual com detalhes cromados e pacotes de tecnologia moderna, incluindo câmera e sensores de LED.



