Geely EX5: conheça em detalhes o novo SUV chinês que chega ao Brasil

A montadora chinesa Geely lançou o SUV 100% elétrico EX5 no Brasil. Parte do grupo que inclui marcas como Volvo e Lincoln, o modelo se destaca por uma tela multimídia de 15,4 polegadas com Apple CarPlay e recursos como ajuste automático de assentos e o sistema ADAS completo na versão Max.



Ele oferece duas versões, Pro e Max, com diferença em potência e autonomia, sendo até 413 km na versão Pro. A versão Max possui mais equipamentos, resultando em menor autonomia devido ao peso extra e ao consumo dos sistemas de segurança.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!