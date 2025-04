GMW Tank é lançado no Brasil com tecnologia híbrida e tração 4x4

O GWM Tank 300, com tração 4x4 e um motor 2.0 turbo de 394 cavalos, foi testado no autódromo Raceville, em Brotas, São Paulo. Com capacidade de acelerar de 0 a 100 km/h em 6,8 segundos, este SUV off-road pesa 2.630 quilos e custa na pré-venda R$ 333 mil. O carro apresenta uma proposta aventureira e acabamento interno espaçoso. Sendo um híbrido plug-in, oferece a possibilidade de rodar até 100 km no modo 100% elétrico.