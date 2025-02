Inauguração do primeiro eletroposto para carros elétricos em Brasília

O primeiro eletroposto de Brasília foi inaugurado com seis carregadores rápidos que permitem recarregar até seis veículos simultaneamente. A instalação conta com tecnologia de 60 kWh e a empresa responsável já possui outros 20 equipamentos em funcionamento na cidade. Há planos para expandir a rede de carregamento até o final de 2025, incluindo novas localidades como Alto Paraíso e Pirenópolis. Segundo um representante da empresa, "hoje eu acho que dá para ter um carro elétrico em Brasília sem nenhum problema, sem carregador em casa."



