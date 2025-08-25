Jeep Commander 2026: conheça as atualizações e especificações do modelo

O Jeep Commander 2026 passou por atualizações na dianteira com novos faróis e grade, além de um detalhe dourado sofisticado. O modelo é agora exclusivamente para sete ocupantes, pois a opção de cinco lugares foi descontinuada.



As motorizações incluem o T270 de 1.3 turbo com 176 cv, o 2.2 turbo diesel com 200 cv e o Hurricane de 2.0 turbo gasolina com 272 cv. O porta-malas varia de 600 a 661 litros, dependendo do uso da terceira fileira de bancos, que ao ser rebatida aumenta a capacidade de carga.



A central multimídia agora possui câmera de visão 360 graus e um seletor rotativo para as marchas. Os preços variam entre R$ 220 mil e R$ 325 mil. Estas atualizações reafirmam o Commander como uma opção confortável e sofisticada para famílias grandes, agora com tração 4x4 em todas as versões.



