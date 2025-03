Lançamento em dose dupla em São Paulo: Tiggo 7 Pro e Tiggo 8 Pro híbridos plug-in

João Fusquini esteve em São Paulo para conferir as novidades da Caoa Cherry: os modelos Tiggo 7 Pro PHEV e Tiggo 8 Pro PHEV, ambos híbridos plug-in. O Tiggo 7, lançado por R$ 239.990, tem motor de 317 cavalos e um consumo médio de até 36,9 km/l na cidade. Já o Tiggo 8 destaca-se por pequenas mudanças visuais e integra novidades tecnológicas no interior. Ambos os modelos têm a opção de modo 100% elétrico, com o Tiggo 7 oferecendo 54 km de autonomia neste modo.



