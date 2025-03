Líder nos EUA: conheça a nova picape americana Ford F-150

A F-150 é uma picape full size que se destaca com seu motor V8 de 405 cavalos e 57 quilos de torque. Com 43 anos de liderança nas vendas de veículos nos Estados Unidos, ela oferece uma caçamba de 1.370 litros com abertura eletrônica.



O interior proporciona conforto e praticidade para o uso diário e profissional. No mercado brasileiro, seu preço gira em torno de R$ 545 mil. Manter a manutenção em dia é essencial para garantir o desempenho de veículos desse porte.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!