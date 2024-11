Luxuoso e híbrido: Lexus UX 300H evolui na motorização e mais econômico

O Lexus UX 300h combina um motor a gasolina de 2.0 litros e quatro cilindros com um potente motor elétrico de autocarregamento, oferecendo uma potência de 198 cv com máxima eficiência de combustível. As molduras das rodas, projetadas para estabilização aerodinâmica, em conjunto com as luzes traseiras, reduzem significativamente a resistência ao vento, melhorando o controle e o desempenho. Produzido com requinte, o Lexus UX 300h foi projetado para antecipar todas as suas necessidades, sendo construído para proporcionar conforto, desempenho e segurança excepcionais.