Mercedes Benz Axor: conheça o novo caminhão que tem se destacado no mercado

Na fábrica da Mercedes-Benz, em São Paulo , o novo modelo Axler tem se destacado. O caminhão está disponível nas versões 2038 com motor AM460 de 13 litros e 380 cavalos e 2.545 com capacidade de carga até 68 toneladas.



O modelo atende tanto ao transporte pesado quanto a serviços autônomos. Os preços começam em R$ 698 mil. A versão anterior foi descontinuada em 2023 devido à necessidade de readaptação na motorização para reduzir emissões.



