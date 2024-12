Mitsubishi Triton ganha novo visual, mais tecnologia e motor de 205 CV

A Mitsubishi lança no Brasil a nova geração da picape Triton, agora sem o nome "L200" para se alinhar à nomenclatura global. A pré-venda começa em dezembro, com entregas previstas para janeiro de 2026. Disponível nas versões topo de linha Katana, com design jovem e acabamentos escurecidos, e HPE-S, com visual cromado e mais clássico, ambas oferecem o mesmo nível de equipamentos, atendendo diferentes perfis de consumidores.