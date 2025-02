Novo Honda ADV 160 traz maior economia e performance em trajetos urbanos

O ADV 160, novo modelo da Honda, oferece melhorias significativas com motor de 160 cilindradas, proporcionando 5,8% mais torque e cerca de 21% a mais de potência, em relação ao modelo anterior. Com curso de 130 mm na suspensão dianteira e 110 mm na traseira, o scooter promete maior conforto tanto em estradas pavimentadas quanto em off-road leves. A capacidade do tanque é de 8 litros e a economia pode chegar a 52 km/l, segundo testes realizados. O ADV 160 também apresenta iluminação full LED e um painel completo com diversas informações do veículo. O preço é R$ 24.534, sendo cerca de R$ 4.000 a mais que o modelo PCX, justificando-se pelas atualizações e tecnologia integrada.