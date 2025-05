Novo Jeep Compass é lançado no exterior com inovações tecnológicas

A terceira geração do Jeep Compass foi apresentada na Europa, trazendo inovações relevantes. Agora, o SUV utiliza a plataforma STLA Medium, aumentando em 15 cm o comprimento total, que passa a ser de 4,55 m, e 8,5 cm na largura, atingindo 1,90 m. O porta-malas também cresceu, oferecendo 550 litros de capacidade. O modelo vem com um painel digital de 10 polegadas e uma central multimídia de 16 polegadas de série.



As opções de motorização variam desde um motor híbrido leve de 145 cavalos, passando por uma versão híbrida plug-in de 195 cavalos, até uma versão totalmente elétrica com 213 cavalos e autonomia de até 660 km, dependendo da capacidade da bateria escolhida. Para os entusiastas do off-road, a versão mais potente traz tração integral e 375 cavalos. As vendas já começaram na Europa, com preços a partir de 41 mil euros para a versão híbrida leve.



