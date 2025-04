Novo Nissan Kicks começa a ser fabricado no Brasil

O novo Nissan Kicks está prestes a chegar às lojas no Brasil, produzido no Complexo Industrial da Nissan em Resende (SP), que recebeu um investimento de R$ 2,8 bilhões para modernização e novos equipamentos.



Com um motor 1.0 Turbo, o mesmo premiado no Renault Cardian, o modelo possui dimensões maiores que o atual Kicks Play. O design renovado inclui uma dianteira com conjunto em LED e novas rodas, destacando-se pela sua modernidade. A linha de montagem já iniciou a produção, enquanto o lançamento oficial ainda está por vir.



