Outlander 2025: eficiência híbrida e tecnologia em SUV de 7 lugares

O Mitsubishi Outlander 2025 foi apresentado na fábrica da Stellantis em Goiana, Pernambuco. Este SUV de sete lugares combina motorização híbrida plug-in com tração 4x4. Com uma autonomia de até 58 km no modo elétrico e 680 km no modo híbrido, o modelo se destaca pela eficiência energética.



Isento de IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) em Brasília , o Outlander busca atrair consumidores que valorizam tecnologia e consumo reduzido. A faixa de preço varia entre R$ 374.990 e R$ 389.990, com melhorias no espaço interno e na tecnologia em comparação ao modelo de 2018.



