Renaul Boreal em primeira mão: conheça tudo sobre o SUV feito no Brasil

A Renault apresentou o novo Boreal, um SUV desenvolvido no Brasil. A montadora iniciou suas atividades no país em 1959. O Boreal possui motor 1.3 turbo de 163 cavalos e será fabricado na fábrica de São José dos Pinhais.



Com capacidade para cinco pessoas, o Boreal compete com modelos como o Compass e o Song Plus, e traz um painel digital de 10 polegadas e central multimídia com Google nativo integrado. A previsão de chegada nas concessionárias é para o último trimestre deste ano, com custo estimado entre R$ 220 mil a R$250 mil.



