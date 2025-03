Saiba os motivos do Civic Type R ser um dos esportivos mais respeitados do mundo

O Honda Civic Type R surgiu em 1997, destacando-se pelo menor peso, com 1050 kg, e um motor que atingia 8200 rpm. Em 2001, a segunda geração veio com um motor 2.0 de 215 cv e freios aprimorados. Em 2007, o Type R se transformou em um sedã com 225 cv, enquanto a versão europeia permaneceu como hatch. O motor turbo foi introduzido em 2015, produzindo 310 cv, e em 2017, o Type R tornou-se o carro de tração dianteira mais rápido em circuitos de corrida renomados. A versão de 2022, importada para o Brasil em 2023, apresenta 297 cv devido às normas de emissão e suspensão adaptativa, oferecendo uma condução responsiva e ajustável.



