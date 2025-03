Saiba tudo sobre o Porsche Taycan 2025 com versões de até 1.034 cavalos

O Porsche Taycan 2025 surge com atualizações de design, desempenho e autonomia. Com 408 cavalos na versão de entrada e um impressionante 1.034 na configuração Turbo GT, é o modelo mais potente já produzido em série pela Porsche. O veículo conta com suspensão pneumática padrão e uma opção de suspensão ativa, proporcionando uma experiência de dirigibilidade de alta performance. Internamente, o Taycan possui múltiplas telas digitais e um sofisticado teto panorâmico ajustável que controla a entrada de luz, oferecendo tecnologia de ponta semelhante à usada em aviões da Boeing. Com preços a partir de R$ 800 mil, este elétrico combina sofisticação e eficiência em um pacote inovador.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!