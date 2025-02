Shotgun 650 é lançada no Brasil com foco em motos clássicas

A Shotgun 650 foi lançada no Brasil pela marca Royal Enfield. O modelo possui um motor de 650cc com potência de 47 cavalos e torque de 5,3 kgm. A motocicleta apresenta um consumo declarado pela fabricante de até 22 km por litro. A suspensão dianteira é Showa invertida, e a traseira também conta com sistema Showa ajustável na pré-carga da mola. Os preços variam entre R$33.990 e R$34.990, dependendo da cor escolhida.



