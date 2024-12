Toyota amplia para 10 anos a garantia de Hilux e SW4

A Toyota lançou o programa Garantia Toyota 10 para as versões 2024/2025 da Hilux e SW4. Após os 60 meses de garantia inicial, a extensão é renovada automaticamente anualmente ou a cada 10 mil km, com cobertura máxima de 10 anos ou 200 mil km (uso particular) e 100 mil km (uso comercial). A garantia cobre componentes como motor, transmissão, freios e sistema elétrico, mas exclui desgaste natural e falta de manutenção. Modelos fabricados desde 2020 também podem aderir ao programa, desde que atendam aos requisitos.