Volkswagen Tera: conheça o novo SUV de entrada da marca no Brasil

A Volkswagen apresentou o Tera, seu novo SUV, no Brasil. Produzido em Taubaté, o carro estará disponível em quatro versões. 0 turbo com câmbio manual e automático nas versões Comfort e High, e uma edição especial com o pacote Outfit The Town.



Destaque para o porta-malas de 350 litros e a conectividade com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. O modelo, que se posiciona como o SUV mais barato do Brasil, também é anunciado por sua economia de combustível, atingindo até 25 km/l em condições ideais de rodagem.



