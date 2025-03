Yamaha lança novas versões das motos MT-03 e MT-07 com mais tecnologias

A nova Yamaha MT-07 foi apresentada em um evento em São Paulo . O modelo conta com motor CP2 de 699 cc e 6,9 kgfm de torque. As novidades incluem design atualizado, controle de tração, iluminação full LED, freios ABS nas duas rodas e suspensão dianteira invertida.



A moto está à venda por R$ 57.990 mais frete. A nova Yamaha MT-03 também foi revelada, com painel TFT e preço de R$ 33.990. mais frete. Sua produção ocorre em Manaus. Ambas oferecem atualizações de design e funcionalidade para os entusiastas das duas rodas.



