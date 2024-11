Yamaha MT-125: entenda o motivo da moto ser um sonho entre as baixas cilindradas

A nova Yamaha MT-125 2025 chega como um verdadeiro sonho para os amantes das motocicletas de baixa cilindrada. Com um design robusto e agressivo, típico da linha MT, a moto é altamente aguardada no Brasil por combinar estilo, tecnologia e desempenho voltado para o dia a dia. A naked de 125cc traz inovações que elevam o padrão do segmento. Seu motor é equipado com o sistema de Comando de Válvulas Variável (VVA), garantindo eficiência e desempenho em diferentes faixas de rotação, ideal para rotinas urbanas e pequenas aventuras. Outro destaque é o moderno painel de instrumentos TFT colorido de 5 polegadas, que oferece duas opções de tema personalizáveis, proporcionando ao piloto uma experiência mais conectada e sofisticada. Combinando performance e tecnologia, a Yamaha MT-125 2025 promete ser referência no mercado de motocicletas compactas.