Zeekr X: mais uma prova da evolução da indústria automotiva chinesa

A fábrica da Zeekr se destaca pela alta conectividade, utilizando tecnologia 5G para integração em tempo real com fornecedores e uma linha de produção amplamente automatizada. Nesse complexo industrial, são fabricados veículos das marcas Polestar, Volvo, Lynk & Co e Zeekr, evidenciando sua capacidade de produzir modelos variados com eficiência. Uma das principais inovações da Zeekr é a plataforma modular SEA, desenvolvida para ser a base de diversos produtos. O Zeekr X, o modelo mais compacto dessa nova plataforma, já está disponível para compra na China. Com um design ousado, o Zeekr X apresenta ângulos geométricos marcantes, combinando características de hatch e SUV. Ele se destaca por seus faróis embutidos, carroceria elevada e traseira com corte reto, que conferem modernidade e personalidade ao modelo.