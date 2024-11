Zeekr X: SUV une design e tecnologia para encarar marcas premium

O ZEEKR X é o SUV urbano que traz tudo o que você merece. Um modelo premium puramente elétrico, projetado para o estilo de vida urbano moderno, ele é ideal para quem busca explorar novos ambientes com sofisticação. Com uma linguagem de design inovadora e sem fronteiras, o ZEEKR X desafia as convenções estéticas dos SUVs tradicionais, oferecendo uma experiência única e cheia de personalidade.