Avança projeto que aumenta pena para quem cede filho para adoção em troca de dinheiro Nesta semana, o tema foi aprovado pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família Brasília|Do R7 01/12/2024 - 10h43 (Atualizado em 01/12/2024 - 10h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Comissão aprova aumento de pena para quem cede filho para adoção em troca de dinheiro Marcello Casal jr/Agência Brasil

Está nas mãos da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 2893/22, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para aumentar a pena prevista para quem promete ou efetivamente entrega filho a terceiros em troca de pagamento, ou recompensa. Nesta semana, o tema foi aprovado pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família.

Pela proposta, do deputado David Soares (União-SP), a atual pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa passará a ser de 4 a 10 anos e multa. O parecer da relatora, deputada Chris Tonietto (PL-RJ), foi favorável à proposta. Segundo ela, “a sociedade brasileira tem assistido ao expressivo aumento no número de crimes envolvendo” o tema.

Conforme o projeto, as pessoas interessadas na adoção devem percorrer o trâmite instituído por lei, consistente na prévia habilitação e preparação perante a Vara da Infância e da Juventude, não podendo se valer de meios desonestos para conseguirem concretizar o desejo da paternidade e/ou da maternidade.

“É de rigor, portanto, que o Poder Legislativo coíba com austeridade essas práticas criminosas, censurando apropriadamente os seus agentes. Logo, mostra-se imperiosa a elevação das balizas penais previstas no preceito secundário do crime em comento, promovendo, assim, a adequada retribuição ao mal perpetrado, além de desestimular o seu futuro cometimento por outros indivíduos”, diz a justificativa do projeto.

Para o autor, é uma “medida necessária ao aperfeiçoamento do arcabouço legislativo penal”.