Aviões ficaram a 22 metros de bater em Congonhas por erro de controlador Controlador autorizou pouso de avião enquanto outra aeronave ainda estava na pista. Caso foi em 2020 e ninguém ficou ferido Brasília|Thays Martins, do R7, em Brasília 01/11/2024 - 22h31 (Atualizado em 01/11/2024 - 22h33 )

Avião precisou arremeter para evitar acidente Rovena Rosa/Agência Brasil

Um erro de um controlador colocou dois aviões a aproximadamente 22 metros de distância um do outro no Aeroporto de Congonhas. O caso aconteceu em dezembro de 2020 e ninguém se machucou. O relatório com as conclusões sobre o incidente só foi divulgado esta semana pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) da Força Área Brasileira.

Segundo a investigação, durante operação o Embraer ERJ-195 da Azul, que vinha do Rio de Janeiro, foi autorizado a pousar. No entanto, o Boeing 737-800 da Gol, com destino a Salvador, ainda estava na cabeceira da mesma pista, onde aguardava autorização para decolar.

O acidente foi evitado porque o piloto da Gol avisou a torre de controle que ainda estava na pista. O controlador então orientou o voo da Azul a arremeter. A manobra foi feita e o Embraer passou a aproximadamente 22 metros de distância do Boeing. Nenhuma das aeronaves teve danos.

O controlador de tráfego aéreo que cometeu o erro tinha 11 anos de experiência na época do incidente. Segundo o relatório, ele já tinha sido afastado temporariamente do serviço por motivo de saúde. De acordo com relato dele, na época da ocorrência, ele estava emocionalmente abalado por problemas familiares e não estava tendo um sono de qualidade. Os colegas descreveram ele como dedicado e estudioso.

Após o incidente, tanto o controlador quanto o supervisor, que afirmou que no momento estava preenchendo o livro de registros, foram afastados das funções. O controlador também foi encaminhado a uma psicóloga.

