182 anos: conheça a história e as belezas naturais de Formosa, no Entorno do DF

Formosa, no estado de Goiás, foi fundada em 1843 por uma lei provincial de Dom Pedro II, em homenagem à Imperatriz Teresa Cristina de Borbão. Com mais de 120 mil habitantes, a cidade é conhecida por suas paisagens deslumbrantes e rica história cultural.



A apenas 80 km de Brasília, muitos moradores trabalham e estudam na capital, mas encontram em Formosa um lar acolhedor. Entre seus principais pontos turísticos estão a Lagoa Feia e a icônica Cachoeira do Itiquira, uma das maiores do Brasil, com 168 metros de queda.



Formosa também conta com sítios arqueológicos e poços de águas cristalinas, encantando turistas e habitantes locais. Nesta sexta-feira, 1º de agosto, é celebrado o aniversário da cidade, que completa 182 anos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!