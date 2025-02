22 motociclistas são flagrados dirigindo sem habilitação em Samambaia

O Detran-DF (Departamento de Trânsito do Distrito Federal) realizou a Operação Sossego em Samambaia, fiscalizando 130 motocicletas. Oito foram autuadas por escapamento irregular, enquanto 11 estavam com iluminação modificada. Além disso, duas CNHs vencidas e 18 infrações diversas foram identificadas. Treze motos foram recolhidas e 22 condutores flagrados sem habilitação. A operação continuará em outras cidades do Distrito Federal, visando coibir irregularidades.