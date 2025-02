24 cães policiais se aposentam e recebem homenagem no Distrito Federal

Uma cerimônia realizada no Batalhão da Guarda Presidencial do Exército homenageou 24 cães policiais que se aposentaram após anos de serviço. Esses cães desempenharam funções vitais, como detecção de explosivos, drogas, localização de pessoas desaparecidas e proteção em operações de segurança. A maioria desses heróis de quatro patas viverá com seus operadores, fortalecendo os laços criados ao longo dos anos.



A solenidade contou com a presença de autoridades civis e militares, que entregaram medalhas de reconhecimento aos animais. Entre os aposentados estão sobreviventes de missões como resgates em desastres naturais e operações de garantia da lei e da ordem.