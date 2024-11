Abandonada e cheia de lixo, praça comunitária do DF oferece risco à população

O que deveria ser um ponto de encontro para moradores do Varjão se tornou lugar do qual se deve manter distância, pelo bem da própria saúde. Uma praça comunitária da cidade reúne sinais de descaso: galhos de árvores espalhados, bancos depredados e acúmulo de lixo.



O perigo para a população tem piorado nos últimos dias, devido às chuvas, que tornam esse tipo de ambiente mais propício para a reprodução do mosquito transmissor da dengue e outras arboviroses.



A administração do Varjão informou que está programada a retirada dos galhos e a limpeza da praça.