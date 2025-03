Abandono de animais: abrigo superlotado na Ponte Alta do Gama enfrenta desafios

Cerca de mil cães e gatos, resgatados nas ruas do Distrito Federal, vivem em um abrigo na Ponte Alta do Gama. Este abrigo, que acolhe animais há mais de 20 anos, enfrenta um grave problema de abandono irresponsável. Recentemente, um cachorro morreu após ser abandonado de forma cruel, sendo jogado por cima do portão do abrigo, que já enfrenta superlotação. No local, os animais passam por uma quarentena antes de serem disponibilizados para adoção. Em incidentes anteriores, animais foram abandonados acorrentados à entrada do abrigo.



Casos de abandono também foram registrados em Sobradinho e em pet shops do DF. De acordo com a Confederação Brasileira de Proteção Animal, mais de um milhão e meio de animais vivem nas ruas do DF. O abandono de animais é considerado crime, com pena de até cinco anos de prisão. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 197 da Polícia Civil. Importante lembrar que a adoção responsável requer compromisso e atenção às necessidades do animal.



