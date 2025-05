Ação ensina uso de serviços judiciais pela internet em Ceilândia (DF)

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal está promovendo uma ação gratuita em Ceilândia para ensinar o uso dos serviços judiciais pela internet. Os participantes recebem orientações sobre como consultar processos, acessar o sistema PJE, cadastrar senhas e participar de audiências virtuais. O evento ocorre das 12h às 19h no Fórum de Itaú e será replicado em outras cidades do DF.



