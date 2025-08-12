Logo R7.com
Acerto de contas por drogas pode ter motivado morte de adolescente em Sobradinho (DF)

Dois homens estavam em saída temporária do Dia dos Pais e uma mulher grávida dirigia o veículo usado na fuga

Balanço Geral DF|Do R7

Três pessoas foram presas após o assassinato de um adolescente de 17 anos em Sobradinho 2 (DF). Dois homens estavam em saída temporária do Dia dos Pais e uma mulher grávida dirigia o veículo usado na fuga. O crime foi registrado por câmeras de segurança.

A Polícia Civil localizou os suspeitos rapidamente com base nas imagens e informações da comunidade. O delegado Ricardo Viana detalhou a investigação e afirmou que "essas cenas chocaram não só a comunidade como os policiais, uma execução do adolescente em plena via pública". As motivações do crime estão relacionadas ao tráfico de drogas.

