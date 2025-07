'Achei que ia morrer', diz mulher atacada por 10 cães na Asa Norte, em Brasília

Uma mulher foi cercada e atacada por pelo menos 10 cães enquanto corria na Asa Norte, em Brasília. Ela foi socorrida por moradores locais e pelo Corpo de Bombeiros após sofrer diversas mordidas e uma fratura no pulso.



"Achei que eles iam me morder até morrer", relatou a médica pediatra Naheri Pennafort. Ela também expressou alívio por não estar acompanhada de sua filha de quatro anos, temendo que a presença dela tivesse agravado a situação.



O incidente é um exemplo preocupante de ataques frequentes de cães na região. Em casos semelhantes, especialistas recomendam adotar a posição fetal para proteger partes sensíveis do corpo.



