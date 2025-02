Acidente entre carro, motocicleta e pedestre deixa três feridos em Brasília

Três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro, uma motocicleta e uma pedestre no Eixo Monumental, em Brasília, na manhã desta terça-feira (28). O casal que estava na moto reclamou de dores e teve escoriações, sendo levado ao Hospital de Base por equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU. A pedestre, uma senhora de 56 anos, com dores no ombro e no tornozelo, também foi transportada para o hospital. O motorista do carro foi atendido no local e não precisou de remoção. Equipes do Detran foram acionadas para gerenciar o tráfego, com a interdição de três faixas durante o socorro.