Acidente entre ônibus e carro deixa uma pessoa ferida na W3 Sul

Um acidente envolvendo um ônibus e um carro ocorreu na quadra 701 Sul da W3 na manhã desta terça-feira (18). O motorista do carro, de 39 anos, apresentou dores no ombro esquerdo e no peito. Ele foi retirado do veículo e recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros antes de ser transportado ao Hospital de Base para exames médicos. Parte da pista foi interditada durante o socorro e agentes do Detran (Departamento de Trânsito) orientaram o trânsito no local.



