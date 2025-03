Acidente grave entre três carros deixa dois motoristas feridos na Epia

Um acidente envolvendo três carros deixou duas pessoas feridas na Epia (Estrada Parque Indústria e Abastecimento), próximo à uma floricultura do Núcleo Bandeirante. Dois motoristas foram levados ao hospital em estado grave. Uma das vítimas, um homem de 49 anos, foi atendido no local pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).



O outro motorista, de 60 anos, também recebeu atendimento e foi transportado ao hospital; ele se queixava de dormência nas mãos e tinha ferimentos nos braços. O terceiro motorista não sofreu ferimentos.



