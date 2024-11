Acusado de matar namorada em 2021 tem julgamento adiado no DF

Nesta terça-feira (29), a justiça adiou o julgamento de Ruan Rodrigues de Souza, acusado de torturar e matar a namorada Ana Carolina Lima Araújo, com um tiro na cabeça. O crime aconteceu em 31 de outubro de 2021, em uma suíte de um motel em Taguatinga Sul (DF). Ruan foi preso duas semanas depois em um esconderijo em Samambaia, durante uma festa que teria durado 15 horas. Outros três homens que também estariam envolvidos no assassinato foram detidos e estão sendo julgados.



O pai da vítima, João Luis Araújo, conta que no dia do crime, a jovem, que tinha à época 21 anos, viajaria com a mãe e o filho, mas acabou desistindo e foi atraída para uma armadilha feita pelo homem. João Luis afirma ainda que o relacionamento do casal era conturbardo, e que a jovem tentava se afastar do acusado, mas que ele não permitia e a ameaçava. Ruan também já foi investigado por envolvimento com uma facção criminosa do Distrito Federal.